У Харкові пограбували «ХТМ»: обладнання грабіжники здали на металобрухт (фото)

Крадіжка сталася на одному з об’єктів КП «ХТМ» у Салтівському районі.

Про це повідомили у Харківській міській раді. З об’єкта злочинці вкрали шість засувок. Комунальники одразу помітили крадіжку й повідомили про злочин у поліцію.

Вкрадене обладнання знайшли на пункті прийому металобрухту, який знаходиться поруч. Правоохоронці вилучили речові докази та відкрили справу за ч. 4 ст.185 ККУ.