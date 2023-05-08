У Харкові пограбували «ХТМ»: обладнання грабіжники здали на металобрухт (фото)
Фото: Харківська міськрада
Крадіжка сталася на одному з об’єктів КП «ХТМ» у Салтівському районі.
Про це повідомили у Харківській міській раді. З об’єкта злочинці вкрали шість засувок. Комунальники одразу помітили крадіжку й повідомили про злочин у поліцію.
Вкрадене обладнання знайшли на пункті прийому металобрухту, який знаходиться поруч. Правоохоронці вилучили речові докази та відкрили справу за ч. 4 ст.185 ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 13:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Крадіжка сталася на одному з об’єктів КП «ХТМ» у Салтівському районі.".