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У Харкові пограбували «ХТМ»: обладнання грабіжники здали на металобрухт (фото)

Події 13:46   08.05.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові пограбували «ХТМ»: обладнання грабіжники здали на металобрухт (фото) Фото: Харківська міськрада

Крадіжка сталася на одному з об’єктів КП «ХТМ» у Салтівському районі.

Про це повідомили у Харківській міській раді. З об’єкта злочинці вкрали шість засувок. Комунальники одразу помітили крадіжку й повідомили про злочин у поліцію.

Вкрадене обладнання знайшли на пункті прийому металобрухту, який знаходиться поруч. Правоохоронці вилучили речові докази та відкрили справу за ч. 4 ст.185 ККУ.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 13:46;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Крадіжка сталася на одному з об’єктів КП «ХТМ» у Салтівському районі.".