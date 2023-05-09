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На Харьковщине продолжает снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

Общество 12:16   09.05.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине продолжает снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

С 1 по 7 мая заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 17% по сравнению с предыдущей неделей.

«Показатель заболеваемости составляет 88,38 на 100 тыс. населения, что не превышает показателя эпидемического порога. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню», – сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.

Всего с 1 по 7 мая заболели 2314 человек, из них 35% – дети.

Количество госпитализированных также уменьшилось, на 11%. В больницы положили 172 человека.

Напомним, в Харьковской области с 24 по 30 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей снизилась более чем на 9%.

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 12:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 по 7 мая заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 17% по сравнению с предыдущей неделей.".