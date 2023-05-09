На Харьковщине продолжает снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ
С 1 по 7 мая заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 17% по сравнению с предыдущей неделей.
«Показатель заболеваемости составляет 88,38 на 100 тыс. населения, что не превышает показателя эпидемического порога. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню», – сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.
Всего с 1 по 7 мая заболели 2314 человек, из них 35% – дети.
Количество госпитализированных также уменьшилось, на 11%. В больницы положили 172 человека.
Напомним, в Харьковской области с 24 по 30 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей снизилась более чем на 9%.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине продолжает снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 12:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 по 7 мая заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 17% по сравнению с предыдущей неделей.".