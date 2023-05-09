На Харьковщине продолжает снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

С 1 по 7 мая заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 17% по сравнению с предыдущей неделей.

«Показатель заболеваемости составляет 88,38 на 100 тыс. населения, что не превышает показателя эпидемического порога. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню», – сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.

Всего с 1 по 7 мая заболели 2314 человек, из них 35% – дети.

Количество госпитализированных также уменьшилось, на 11%. В больницы положили 172 человека.

Напомним, в Харьковской области с 24 по 30 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей снизилась более чем на 9%.