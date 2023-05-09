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На Харківщині продовжує знижуватися захворюваність на ГРИП та ГРВІ

Суспільство 12:16   09.05.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині продовжує знижуватися захворюваність на ГРИП та ГРВІ

З 1 по 7 травня захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 17% у порівнянні із попереднім тижнем.

«Показник захворюваності становить 88,38 на 100 тис. населення, що не перевищує показника епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню», – повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Загалом з 1 по 7 травня захворіли 2314 людей, з них 35% – діти.

Кількість ушпиталених також зменшилась, на 11%. До лікарень поклали 172 людини.

Нагадаємо, у Харківській області з 24 по 30 квітня захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з попереднім тижнем знизилася більш ніж на 9%.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 12:16;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1 по 7 травня захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 17% у порівнянні із попереднім тижнем.".