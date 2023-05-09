На Харківщині продовжує знижуватися захворюваність на ГРИП та ГРВІ
З 1 по 7 травня захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 17% у порівнянні із попереднім тижнем.
«Показник захворюваності становить 88,38 на 100 тис. населення, що не перевищує показника епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню», – повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Загалом з 1 по 7 травня захворіли 2314 людей, з них 35% – діти.
Кількість ушпиталених також зменшилась, на 11%. До лікарень поклали 172 людини.
Нагадаємо, у Харківській області з 24 по 30 квітня захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з попереднім тижнем знизилася більш ніж на 9%.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 12:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1 по 7 травня захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 17% у порівнянні із попереднім тижнем.".