На Харківщині продовжує знижуватися захворюваність на ГРИП та ГРВІ

З 1 по 7 травня захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 17% у порівнянні із попереднім тижнем.

«Показник захворюваності становить 88,38 на 100 тис. населення, що не перевищує показника епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню», – повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Загалом з 1 по 7 травня захворіли 2314 людей, з них 35% – діти.

Кількість ушпиталених також зменшилась, на 11%. До лікарень поклали 172 людини.

Нагадаємо, у Харківській області з 24 по 30 квітня захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з попереднім тижнем знизилася більш ніж на 9%.