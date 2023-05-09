«Там тяжело», — Синегубов прокомментировал утренние взрывы на Купянщине
Город Купянск на Харьковщине почти каждый день находится под вражеским обстрелом.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Это обстрелы идут тех населенных пунктов, которые, фактически, входят в Купянскую громаду. Это там, где, фактически, проходит линия фронта. Там тяжело. И, фактически, город Купянск каждый день находится под обстрелами», — отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 11:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Город Купянск на Харьковщине почти каждый день находится под вражеским обстрелом.".