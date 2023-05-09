«Там тяжело», — Синегубов прокомментировал утренние взрывы на Купянщине

Город Купянск на Харьковщине почти каждый день находится под вражеским обстрелом.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Это обстрелы идут тех населенных пунктов, которые, фактически, входят в Купянскую громаду. Это там, где, фактически, проходит линия фронта. Там тяжело. И, фактически, город Купянск каждый день находится под обстрелами», — отметил Синегубов.