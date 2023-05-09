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«Там тяжело», — Синегубов прокомментировал утренние взрывы на Купянщине

Общество 11:22   09.05.2023
Виктория Яковенко
«Там тяжело», — Синегубов прокомментировал утренние взрывы на Купянщине

Город Купянск на Харьковщине почти каждый день находится под вражеским обстрелом.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Это обстрелы идут тех населенных пунктов, которые, фактически, входят в Купянскую громаду. Это там, где, фактически, проходит линия фронта. Там тяжело. И, фактически, город Купянск каждый день находится под обстрелами», — отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 11:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Город Купянск на Харьковщине почти каждый день находится под вражеским обстрелом.".