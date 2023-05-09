Минимум пять ракет выпустила РФ по объекту инфраструктуры под Харьковом (фото)

Правоохранители зафиксировали последствия вражеского ракетного удара по Харьковщине вечером 8 мая и начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 8 мая около 22:00 российские военные нанесли массированный ракетный удар по объекту инфраструктуры в Харьковском районе. По предварительным данным, оккупанты выпустили по меньшей мере пять ракет типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Еще одна российская ракета попала в районе поселка Солоницевка Харьковского района. Горела лесная подстилка площадью 300 квадратных метров, получила повреждения транспортная инфраструктура.

Также ракета повредила частный жилой дом в селе Цаповка Богодуховского района.



Фото: Харьковская облпрокуратура

Напомним, что в 21:44 8 мая на Харьковщине была объявлена воздушная тревога, после чего в Харькове и пригороде слышали шесть взрывов. Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, армия РФ запустила восемь ракет С-300. Шесть из них ударили в землю в поселке Новый Коротич Харьковского района, по одной упали в поселке Солоницевка Харьковского района (повреждена транспортная инфраструктура, произошел пожар в лесопосадке) и селе Цаповка Богодуховского района (поврежден частный дом). Как рассказали в облуправлении ГСЧС, в Солоницевке ракета ударила в землю на территории ж/д станции «Заречанка» и вызвала пожар в лесопосадке.