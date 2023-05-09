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Ракеты РФ под Харьковом били преимущественно в землю: полиция показала фото

Происшествия 10:06   09.05.2023
Елена Нагорная
Ракеты РФ под Харьковом били преимущественно в землю: полиция показала фото Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

По факту ракетного удара по Харьковской области вечером 8 мая открыто уголовное производство по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны), сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Шесть «прилетов» зафиксированы в поселке Новый Коротич. Ракеты ударили в землю. Одна ракета попала в поселок Солоницевка и повредила транспортную инфраструктуру, горела лесопосадка. В селе Цаповка в результате обстрела поврежден жилой дом», — рассказали правоохранители.

Также полиция будет расследовать обстрелы из артиллерии и минометов города Волчанск Чугуевского района и села Фиголевка Купянского района, в результате чего были повреждены частные дома.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Напомним, что в 21:44 8 мая на Харьковщине была объявлена воздушная тревога, после чего в Харькове и пригороде слышали шесть взрывов. Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, армия РФ запустила восемь ракет С-300. Шесть из них ударили в землю в поселке Новый Коротич Харьковского района, по одной упали в поселке Солоницевка Харьковского района (повреждена транспортная инфраструктура, произошел пожар в лесопосадке) и селе Цаповка Богодуховского района (поврежден частный дом). Как рассказали в облуправлении ГСЧС, в Солоницевке ракета ударила в землю на территории ж/д станции «Заречанка» и вызвала пожар в лесопосадке.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 10:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту ракетного удара по Харьковской области вечером 8 мая открыто уголовное производство по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны), сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".