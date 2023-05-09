Ракета РФ ударила по ж/д станции и подожгла посадку под Харьковом — ГСЧС
Одна из вражеских ракет С-300, вечером 8 мая упавшая вблизи поселка Солоницевка Харьковской области, вызвала пожар в хвойной лесопосадке.
Как сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, ракета ударила в землю на территории железнодорожной станции «Заречанка».
«В результате взрыва загорелась хвойная подстилка в лесопосадке. На момент прибытия пожарных площадь горения составляла 300 квадратных метров. Они ликвидировали пожар в 23:42. Жертв и пострадавших нет», — рассказали в ГСЧС.
Также чрезвычайники выезжали на обследование территории поселка Новый Коротич Харьковского района — там все ракеты попали в землю. Жертв и пострадавших нет, как и значительных разрушений.
Напомним, что в 21:44 8 мая на Харьковщине была объявлена воздушная тревога, после чего в Харькове и пригороде слышали шесть взрывов. Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, армия РФ запустила восемь ракет С-300. Шесть из них ударили в землю в поселке Новый Коротич Харьковского района, по одной упали в поселке Солоницевка Харьковского района (повреждена транспортная инфраструктура, произошел пожар в лесопосадке) и селе Цаповка Богодуховского района (поврежден частный дом).
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 08:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одна из вражеских ракет С-300, вечером 8 мая упавшая вблизи поселка Солоницевка Харьковской области, вызвала пожар в хвойной лесопосадке.".