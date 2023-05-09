Ракета вдарила по залізничній станції та підпалила посадку під Харковом – ДСНС

Одна з ворожих ракет С-300, що ввечері 8 травня впала поблизу селища Солоницівка Харківської області, спричинила пожежу у хвойній лісопосадці.

Як повідомляють у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області, ракета вдарила у землю на території залізничної станції “Зарічанка”.

“Внаслідок вибуху зайнялась хвойна підстилка в лісопосадці. На час прибуття вогнеборців площа горіння складала 300 квадратних метрів. Вони ліквідували пожежу о 23:42. Жертв та постраждалих немає”, – розповіли в ДСНС.

Також надзвичайники виїжджали на обстеження території селища Новий Коротич Харківського району – там усі ракети влучили в землю. Жертв та постраждалих немає, як і значних руйнувань.

Нагадаємо, що о 21:44 8 травня на Харківщині була оголошена повітряна тривога, після чого у Харкові та передмісті чули шість вибухів. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, армія РФ запустила вісім ракет С-300. Шість із них ударили в землю у селищі Новий Коротич Харківського району, по одній впали у селищі Солоницівка Харківського району (пошкоджена транспортна інфраструктура, сталася пожежа у лісопосадці) та селі Цапівка Богодухівського району (пошкоджений приватний будинок).