Ракета вдарила по залізничній станції та підпалила посадку під Харковом – ДСНС
Одна з ворожих ракет С-300, що ввечері 8 травня впала поблизу селища Солоницівка Харківської області, спричинила пожежу у хвойній лісопосадці.
Як повідомляють у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області, ракета вдарила у землю на території залізничної станції “Зарічанка”.
“Внаслідок вибуху зайнялась хвойна підстилка в лісопосадці. На час прибуття вогнеборців площа горіння складала 300 квадратних метрів. Вони ліквідували пожежу о 23:42. Жертв та постраждалих немає”, – розповіли в ДСНС.
Також надзвичайники виїжджали на обстеження території селища Новий Коротич Харківського району – там усі ракети влучили в землю. Жертв та постраждалих немає, як і значних руйнувань.
Нагадаємо, що о 21:44 8 травня на Харківщині була оголошена повітряна тривога, після чого у Харкові та передмісті чули шість вибухів. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, армія РФ запустила вісім ракет С-300. Шість із них ударили в землю у селищі Новий Коротич Харківського району, по одній впали у селищі Солоницівка Харківського району (пошкоджена транспортна інфраструктура, сталася пожежа у лісопосадці) та селі Цапівка Богодухівського району (пошкоджений приватний будинок).
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 08:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна з ворожих ракет С-300, що ввечері 8 травня впала поблизу селища Солоницівка Харківської області, спричинила пожежу у хвойній лісопосадці.".