Ракети РФ під Харковом били переважно в землю: поліція показала фото
За фактом ракетного удару по Харківській області ввечері 8 травня відкрито кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни), повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Шість прильотів зафіксовано у селищі Новий Коротич. Ракети вдарили в землю. Одна ракета влучила в селище Солоницівка та пошкодила транспортну інфраструктуру, горіла лісопосадка. У селі Цапівка внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок”, – розповіли правоохоронці.
Також поліція розслідуватиме обстріли з артилерії та мінометів міста Вовчанськ Чугуївського району та села Фиголівка Куп’янського району, внаслідок чого були пошкоджені приватні будинки.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
Нагадаємо, що о 21:44 8 травня на Харківщині була оголошена повітряна тривога, після чого у Харкові та передмісті чули шість вибухів. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, армія РФ запустила вісім ракет С-300. Шість із них ударили в землю у селищі Новий Коротич Харківського району, по одній впали у селищі Солоницівка Харківського району (пошкоджена транспортна інфраструктура, сталася пожежа у лісопосадці) та селі Цапівка Богодухівського району (пошкоджений приватний будинок). Як розповіли в облуправлінні ДСНС, у Солоницівці ракета вдарила в землю на території залізничної станції “Зарічанка” та викликала пожежу в лісопосадці.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 10:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом ракетного удару по Харківській області ввечері 8 травня відкрито кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни), повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.".