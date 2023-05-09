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П’ять ракет випустила РФ по об’єкту інфраструктури під Харковом (фото)

Події 10:34   09.05.2023
Олена Нагорна
П’ять ракет випустила РФ по об’єкту інфраструктури під Харковом (фото)

Правоохоронці зафіксували наслідки ворожого ракетного удару по Харківщині увечері 8 травня та розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 8 травня близько 22:00 російські військові завдали масованого ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Харківському районі. За попередніми даними, окупанти випустили щонайменше п’ять ракет типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Ще одна ракета влучила поблизу селища Солоницівка Харківського району. Горіла лісова підстилка площею 300 квадратних метрів, зазнала пошкоджень транспортна інфраструктура.

Також ракета пошкодила приватний будинок у селі Цапівка Богодухівського району.


Фото: Харківська облпрокуратура

Нагадаємо, що о 21:44 8 травня на Харківщині була оголошена повітряна тривога, після чого у Харкові та передмісті чули шість вибухів. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, армія РФ запустила вісім ракет С-300. Шість із них ударили в землю у селищі Новий Коротич Харківського району, по одній впали у селищі Солоницівка Харківського району (пошкоджена транспортна інфраструктура, сталася пожежа у лісопосадці) та селі Цапівка Богодухівського району (пошкоджений приватний будинок). Як розповіли в облуправлінні ДСНС, у Солоницівці ракета вдарила в землю на території залізничної станції “Зарічанка” та викликала пожежу в лісопосадці.

Читайте також: Ракети РФ під Харковом били переважно у землю: поліція показала фото

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 10:34;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці зафіксували наслідки ворожого ракетного удару по Харківщині увечері 8 травня та розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).".