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«Там важко», – Синєгубов прокоментував ранкові вибухи на Куп’янщині

Суспільство 11:22   09.05.2023
Вікторія Яковенко
«Там важко», – Синєгубов прокоментував ранкові вибухи на Куп’янщині

Місто Куп’янськ на Харківщині щодня знаходиться під ворожим обстрілом.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Це обстріли йдуть тих населених пунктів, які, фактично, входять до Куп’янської громади. Це там, де, фактично, проходить лінія фронту. Там важко. І, фактично, місто Куп’янськ щодня знаходиться під обстрілами», – зазначив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 11:22;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місто Куп’янськ на Харківщині щодня знаходиться під ворожим обстрілом.".