На юге эвакуация, на Харьковщине обстрелы — утренняя сводка Генштаба

По данным Генштаба ВСУ, за сутки враг обстрелял более 20 населенных пунктов Харьковской области. По Украине наносил ракетные и авиационные удары, бился под Бахмутом и Марьинкой и пытался наступать под Купянском.

«На Слобожанском направлении противник из артиллерии обстрелял населенные пункты Гоптовка, Варваровка, Бугроватка, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Тихое, Малая Волчья, Бударки, Землянки, Ольховатка, Двуречанское и Хатнее Харьковской области. На Купянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Масютовка и Стельмаховка, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Колодязное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Кондрашовка, Лиман Первый, Табаевка, Харьковской области», — перечислили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 10 мая.

В то же время на юге Украины враг проводит эвакуацию населения — в своем «неподражаемом» стиле.

«В Энергодаре российские оккупанты организовали так называемую «эвакуацию» для членов семей работников Запорожской АЭС. Причем сотрудникам электростанции выезд из города запрещен. Оккупационная так называемая власть анонсировала эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы. Однако согласившихся вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках», — сообщили, в частности, в ГШ.

Из некоторых населенных пунктов при этом коллаборанты бегут, не дожидаясь эвакуационных автобусов. В частности из Великой Белозерке на прошедшей неделе большинство пособников врага выехало на собственных авто — в направлении Крыма.

Подводя итоги суток, в Генштабе отметили ракетный удар по Купянску, который враг нанес вечером 9 мая. В целом по Украине оккупанты произвели 23 ракетных и 43 авиационных ударов. Было 97 обстрелов из РСЗО.

Попытки наступать армия РФ продолжает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои идут в Бахмуте и Марьинке.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два удара по ЗРК. Защитники Украины сбили шесть вражеских БпЛА разных типов. Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, два артиллерийских подразделения на огневой позиции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.