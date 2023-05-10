На півдні евакуація, на Харківщині обстріли – ранкове зведення Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ, за добу ворог обстріляв понад 20 населених пунктів Харківської області. По Україні завдавав ракетних та авіаційних ударів, бився під Бахмутом і Мар’їнкою і намагався наступати під Куп’янськом.

“На Слобожанському напрямку противник з артилерії обстріляв населені пункти Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та Хатнє на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Лиман Перший, Табаївка“, – перерахували у зведенні Генштабу на 6:00 10 травня.

Водночас на півдні України ворог проводить евакуацію населення – у своєму “неповторному” стилі.

“У Енергодарі російські окупанти організували так звану “евакуацію” для членів сімей працівників Запорізької АЕС. При чому, співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено. Окупаційна так звана влада анонсувала евакуацію людей до Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку та готелі. Однак, тих, хто погодився вивезли до Ростовської області та розмістили у наметових містечках“, – повідомили, зокрема, у ГШ.

З деяких населених пунктів при цьому колаборанти тікають, не чекаючи на евакуаційні автобуси. Зокрема, з Великої Білозерки минулого тижня більшість посібників ворога виїхала на власних авто – у напрямку Криму.

Підбиваючи підсумки доби, у Генштабі відзначили ракетний удар по Куп’янську, якого ворог завдав увечері 9 травня. Загалом по Україні окупанти здійснили 23 ракетні та 43 авіаційні удари. Було 97 обстрілів із РСЗВ.

Спроби наступати армія РФ продовжує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої йдуть у Бахмуті та Мар’їнці.

Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два удари по ЗРК. Захисники України збили шість ворожих БПЛА різних типів. Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, два артилерійські підрозділи на вогневій позиції та станцію радіоелектронної боротьби противника.