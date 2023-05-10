Третье смертельное ДТП за сутки: на Харьковщине погиб водитель грузовика

Водителю грузовика стало плохо за рулем. В результате автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Подробности о ДТП сообщила полиция.

«Событие произошло 9 мая около 18:00 на улице Сергея Грицевца. По адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №1 ХРУП №2 и бригада скорой медицинской помощи. Медики констатировали смерть 61-летнего мужчины. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Грузовик, попавший в аварию в Харькове, — Scania. О других пострадавших не информируют.

Напомним, 9 мая на Харьковщине случилось еще два ДТП со смертельными исходами. Самое масштабное по количеству жертв — на дороге Чугуев — Меловое. Там погиб водитель в два пассажира авто. Вторая авария произошла на Окружной Харькова. Погиб 33-летний водитель легковушки, пять человек получили травмы.