Третье смертельное ДТП за сутки: на Харьковщине погиб водитель грузовика
Водителю грузовика стало плохо за рулем. В результате автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Подробности о ДТП сообщила полиция.
«Событие произошло 9 мая около 18:00 на улице Сергея Грицевца. По адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №1 ХРУП №2 и бригада скорой медицинской помощи. Медики констатировали смерть 61-летнего мужчины. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Грузовик, попавший в аварию в Харькове, — Scania. О других пострадавших не информируют.
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Напомним, 9 мая на Харьковщине случилось еще два ДТП со смертельными исходами. Самое масштабное по количеству жертв — на дороге Чугуев — Меловое. Там погиб водитель в два пассажира авто. Вторая авария произошла на Окружной Харькова. Погиб 33-летний водитель легковушки, пять человек получили травмы.
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 10:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водителю грузовика стало плохо за рулем. В результате автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Подробности о ДТП сообщила полиция".