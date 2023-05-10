Третя смертельна ДТП за добу: на Харківщині загинув водій вантажівки

Водієві вантажівки стало погано за кермом. У результаті автомобіль з’їхав з дороги та врізався в дерево. Подробиці про ДТП повідомила поліція.

“Подія сталася 9 травня близько 18:00 на вулиці Сергія Грицевця. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 ХРУП № 2 та бригада швидкої медичної допомоги. Медики констатували смерть 61-річного чоловіка. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вантажівка, що потрапила в аварію в Харкові, – Scania. Про інших постраждалих не інформують.

Нагадаємо, 9 травня на Харківщині трапилися ще дві ДТП зі смертельними наслідками. Наймасштабніша за кількістю жертв – на дорозі Чугуїв – Мілове. Там загинув водій і два пасажири автівки. Друга аварія сталася на Окружній Харкова. Загинув 33-річний водій легковика, п’ятеро людей отримали травми.