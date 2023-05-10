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Третя смертельна ДТП за добу: на Харківщині загинув водій вантажівки

Події 10:11   10.05.2023
Оксана Горун
Третя смертельна ДТП за добу: на Харківщині загинув водій вантажівки

Водієві вантажівки стало погано за кермом. У результаті автомобіль з’їхав з дороги та врізався в дерево. Подробиці про ДТП повідомила поліція.

“Подія сталася 9 травня близько 18:00 на вулиці Сергія Грицевця. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 ХРУП № 2 та бригада швидкої медичної допомоги. Медики констатували смерть 61-річного чоловіка. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вантажівка, що потрапила в аварію в Харкові, – Scania. Про інших постраждалих не інформують.

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    • Нагадаємо, 9 травня на Харківщині трапилися ще дві ДТП зі смертельними наслідками. Наймасштабніша за кількістю жертв – на дорозі Чугуїв – Мілове. Там загинув водій і два пасажири автівки. Друга аварія сталася на Окружній Харкова. Загинув 33-річний водій легковика, п’ятеро людей отримали травми.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 10:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водієві вантажівки стало погано за кермом. У результаті автомобіль з’їхав з дороги та врізався в дерево. Подробиці про ДТП повідомила поліція".