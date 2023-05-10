В Купянск энергетики вернули свет: дома были обесточены из-за ракетного удара
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Электроснабжение возобновили в части Купянска, которая была обесточена в результате ракетного удара 9 мая.
Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго». По их данным, в результате обстрела было обесточено 65 домов.
«Сегодня на месте работала ремонтная бригада и восстановила поврежденную обломками воздушную линию электропередачи. Сейчас все уцелевшие дома заживлены», — рассказал начальник Купянского РЭС Борис Максютенко.
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 15:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электроснабжение возобновили в части Купянска, которая была обесточена в результате ракетного удара 9 мая.".