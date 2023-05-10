В Купянск энергетики вернули свет: дома были обесточены из-за ракетного удара

Электроснабжение возобновили в части Купянска, которая была обесточена в результате ракетного удара 9 мая.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго». По их данным, в результате обстрела было обесточено 65 домов.

«Сегодня на месте работала ремонтная бригада и восстановила поврежденную обломками воздушную линию электропередачи. Сейчас все уцелевшие дома заживлены», — рассказал начальник Купянского РЭС Борис Максютенко.