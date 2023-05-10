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У Куп’янськ повернуло світло: будинки були знестурумлені через ракетний удар

Суспільство 15:50   10.05.2023
Вікторія Яковенко
У Куп’янськ повернуло світло: будинки були знестурумлені через ракетний удар Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Електропостачання відновили у частині Куп’янська, яка була знеструмлена внаслідок ракетного удару 9 травня.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго». За їхніми даними, внаслідок обстрілу було знеструмлено 65 будинків.

«Сьогодні на місці працювала ремонтна бригада та відновила пошкоджену уламками повітряну лінію електропередачі. Наразі усі вцілілі будинки заживлено», – розповів начальник Куп’янського РЕМ Борис Максютенко.

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 15:50;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електропостачання відновили у частині Куп’янська, яка була знеструмлена внаслідок ракетного удару 9 травня.".