У Куп’янськ повернуло світло: будинки були знестурумлені через ракетний удар

Електропостачання відновили у частині Куп’янська, яка була знеструмлена внаслідок ракетного удару 9 травня.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго». За їхніми даними, внаслідок обстрілу було знеструмлено 65 будинків.

«Сьогодні на місці працювала ремонтна бригада та відновила пошкоджену уламками повітряну лінію електропередачі. Наразі усі вцілілі будинки заживлено», – розповів начальник Куп’янського РЕМ Борис Максютенко.