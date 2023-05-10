Удар по Харківщині “Іскандерами”: Синєгубов повідомив про стан постраждалих

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок ракетного удару поранення отримали дві жінки 57 та 59 років, а також 46-річний чоловік.

“Вчора ввечері ворог завдав ракетного удару по м. Куп’янськ. Попередньо, ракетами “Іскандер. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства та 5 приватних житлових будинків. Поранення зазнали 3 людей. Жінка 57-років отримала легкі ушкодження, стан 59-річної жінки та 46-річного чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він також поінформував про наслідки інших обстрілів регіону. За добу окупанти били містами та селами Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів Харківщини.

“У с. Петропавлівка пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, господарчі споруди, сталася пожежа. Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено 2 житлові будинки та господарчі споруди. У с. Гатище Чугуївського району ворог пошкодив щонайменше 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа“, – перерахував начальник ХОВА.