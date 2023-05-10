Удар по Харківщині “Іскандерами”: Синєгубов повідомив про стан постраждалих
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок ракетного удару поранення отримали дві жінки 57 та 59 років, а також 46-річний чоловік.
“Вчора ввечері ворог завдав ракетного удару по м. Куп’янськ. Попередньо, ракетами “Іскандер. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства та 5 приватних житлових будинків. Поранення зазнали 3 людей. Жінка 57-років отримала легкі ушкодження, стан 59-річної жінки та 46-річного чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості“, – написав Синєгубов у телеграмі.
Він також поінформував про наслідки інших обстрілів регіону. За добу окупанти били містами та селами Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів Харківщини.
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“У с. Петропавлівка пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, господарчі споруди, сталася пожежа. Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено 2 житлові будинки та господарчі споруди. У с. Гатище Чугуївського району ворог пошкодив щонайменше 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа“, – перерахував начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 08:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок ракетного удару поранення отримали дві жінки 57 та 59 років, а також 46-річний чоловік".