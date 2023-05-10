Удар по Харьковщине «Искандерами»: Синегубов сообщил о состоянии пострадавших
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате ракетного удара ранения получили две женщины 57 и 59 лет, а также 46-летний мужчина.
«Вчера вечером враг нанес ракетный удар по г. Купянск. Предварительно ракетами «Искандер». Повреждены здания гражданского предприятия и 5 частных жилых домов. Ранения получили 3 человека. Женщина 57-лет получила легкие повреждения, состояние 59-летней женщины и 46-летнего мужчину медики оценивают как средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.
Он также проинформировал о последствиях других обстрелов региона. За сутки оккупанты били по городам и селам Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.
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«В с. Петропавловка поврежден частный жилой дом, гараж, хозяйственные постройки, произошел пожар. В результате обстрела с. Чернещина Изюмского района повреждены 2 жилых дома и хозяйственные постройки. В с. Гатище Чугуевского района враг повредил по меньшей мере 2 частных жилых дома, произошел пожар», — перечислил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 08:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате ракетного удара ранения получили две женщины 57 и 59 лет, а также 46-летний мужчина".