На Купянско-Лиманском направлении уничтожены 4 БМП, станция РЭБ и склады врага

На Купянско-Лиманском направлении в течение суток враг 470 раз открывал огонь по позициям украинских защитников.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Кроме этого, российские захватчики совершили 11 авианалетов. В результате одного боестолкновения 28 оккупантов были уничтожены, еще 65 получили ранения.

«Уничтожено четыре БМП, станцию РЭБ «Стриж» и четыре полевых склада с боеприпасами», — добавил Череватый.