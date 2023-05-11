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На Купянско-Лиманском направлении уничтожены 4 БМП, станция РЭБ и склады врага

Происшествия 19:30   11.05.2023
Елена Нагорная
На Купянско-Лиманском направлении уничтожены 4 БМП, станция РЭБ и склады врага

На Купянско-Лиманском направлении в течение суток враг 470 раз открывал огонь по позициям украинских защитников.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Кроме этого, российские захватчики совершили 11 авианалетов. В результате одного боестолкновения 28 оккупантов были уничтожены, еще 65 получили ранения.

«Уничтожено четыре БМП, станцию РЭБ «Стриж» и четыре полевых склада с боеприпасами», — добавил Череватый.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 19:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении в течение суток враг 470 раз открывал огонь по позициям украинских защитников.".