На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено 4 БМП, станцію РЕБ і склади ворога

На Куп’янсько-Лиманському напрямку протягом доби ворог 470 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників.

Про це в етері національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Окрім цього, російські загарбники здійснили 11 авіанальотів. У результаті одного боєзіткнення 28 окупантів було знищено, ще 65 отримали поранення.

“Знищено чотири БМП, станцію РЕБ “Стриж” та чотири польові склади з боєприпасами”, – додав Череватий.