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На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено 4 БМП, станцію РЕБ і склади ворога

Події 19:30   11.05.2023
Олена Нагорна
На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено 4 БМП, станцію РЕБ і склади ворога

На Куп’янсько-Лиманському напрямку протягом доби ворог 470 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників.

Про це в етері національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Окрім цього, російські загарбники здійснили 11 авіанальотів. У результаті одного боєзіткнення 28 окупантів було знищено, ще 65 отримали поранення.

“Знищено чотири БМП, станцію РЕБ “Стриж” та чотири польові склади з боєприпасами”, – додав Череватий.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 19:30;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку протягом доби ворог 470 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників.".