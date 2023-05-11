На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено 4 БМП, станцію РЕБ і склади ворога
На Куп’янсько-Лиманському напрямку протягом доби ворог 470 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників.
Про це в етері національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
Окрім цього, російські загарбники здійснили 11 авіанальотів. У результаті одного боєзіткнення 28 окупантів було знищено, ще 65 отримали поранення.
“Знищено чотири БМП, станцію РЕБ “Стриж” та чотири польові склади з боєприпасами”, – додав Череватий.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 19:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку протягом доби ворог 470 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників.".