Какая погода будет в Харькове в выходные — прогноз Укргидрометцентра

Предстоящие выходные в Харькове порадуют настоящей летней погодой, мелкий дождь возможен лишь в воскресенье ближе к вечеру.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, в субботу, 13 мая, — переменная облачность, осадки не ожидаются. Ночью столбики термометров покажут от 6 до 8 градусов со знаком «плюс», днем — от 20 до 22 градусов.

В воскресенье, 14 мая, — без существенных осадков. Ночная температура составит от 10 до 12 тепла, днем — до +23 градусов.