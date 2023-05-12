Какая погода будет в Харькове в выходные — прогноз Укргидрометцентра
Фото: Василий Голосный
Предстоящие выходные в Харькове порадуют настоящей летней погодой, мелкий дождь возможен лишь в воскресенье ближе к вечеру.
Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, в субботу, 13 мая, — переменная облачность, осадки не ожидаются. Ночью столбики термометров покажут от 6 до 8 градусов со знаком «плюс», днем — от 20 до 22 градусов.
В воскресенье, 14 мая, — без существенных осадков. Ночная температура составит от 10 до 12 тепла, днем — до +23 градусов.
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 22:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предстоящие выходные в Харькове порадуют настоящей летней погодой, мелкий дождь возможен лишь в воскресенье ближе к вечеру.".