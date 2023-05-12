Live
  • Пятница 12.05.2023
    • Харьков
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.97
    • 🔴

Какая погода будет в Харькове в выходные — прогноз Укргидрометцентра

Общество 22:23   12.05.2023
Елена Нагорная
Какая погода будет в Харькове в выходные — прогноз Укргидрометцентра Фото: Василий Голосный

Предстоящие выходные в Харькове порадуют настоящей летней погодой, мелкий дождь возможен лишь в воскресенье ближе к вечеру.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, в субботу, 13 мая, — переменная облачность, осадки не ожидаются. Ночью столбики термометров покажут от 6 до 8 градусов со знаком «плюс», днем — от 20 до 22 градусов.

В воскресенье, 14 мая, — без существенных осадков. Ночная температура составит от 10 до 12 тепла, днем — до +23 градусов.

Читайте также: Дождливый апрель на Харьковщине: осадков выпало более 200% от месячной нормы

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

22:23
Какая погода будет в Харькове в выходные — прогноз Укргидрометцентра
22:04
5-я Слобожанская бригада НГУ представила марш: автор — известный харьковчанин
20:31
В Харькове пьяный водитель хотел откупиться от копов за 10 тысяч гривен (фото)
20:10
Разминирует и рыхлит: по полям Харьковщины ездит машина от филантропа из США
19:19
Харьковские многоэтажки готовят к отопительному сезону (видео)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Какая погода будет в Харькове в выходные — прогноз Укргидрометцентра»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 22:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предстоящие выходные в Харькове порадуют настоящей летней погодой, мелкий дождь возможен лишь в воскресенье ближе к вечеру.".