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Яка погода буде в Харкові у вихідні – прогноз Укргідрометцентру

Суспільство 22:23   12.05.2023
Олена Нагорна
Яка погода буде в Харкові у вихідні – прогноз Укргідрометцентру Фото: Василь Голосний

Прийдешні вихідні в Харкові порадують справжньою літньою погодою, дрібний дощ можливий лише в неділю ближче до вечора.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, у суботу, 13 травня, – мінлива хмарність, опади не очікуються. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 6 до 8 градусів зі знаком “плюс”, вдень – від 20 до 22 градусів.

У неділю, 14 травня, без істотних опадів. Нічна температура становитиме від 10 до 12 тепла, вдень – до +23 градусів.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 22:23;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прийдешні вихідні в Харкові порадують справжньою літньою погодою, дрібний дощ можливий лише в неділю ближче до вечора.".