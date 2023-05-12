Яка погода буде в Харкові у вихідні – прогноз Укргідрометцентру

Прийдешні вихідні в Харкові порадують справжньою літньою погодою, дрібний дощ можливий лише в неділю ближче до вечора.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, у суботу, 13 травня, – мінлива хмарність, опади не очікуються. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 6 до 8 градусів зі знаком “плюс”, вдень – від 20 до 22 градусів.

У неділю, 14 травня, без істотних опадів. Нічна температура становитиме від 10 до 12 тепла, вдень – до +23 градусів.