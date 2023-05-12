Яка погода буде в Харкові у вихідні – прогноз Укргідрометцентру
Фото: Василь Голосний
Прийдешні вихідні в Харкові порадують справжньою літньою погодою, дрібний дощ можливий лише в неділю ближче до вечора.
Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, у суботу, 13 травня, – мінлива хмарність, опади не очікуються. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 6 до 8 градусів зі знаком “плюс”, вдень – від 20 до 22 градусів.
У неділю, 14 травня, без істотних опадів. Нічна температура становитиме від 10 до 12 тепла, вдень – до +23 градусів.
Читайте також: Дощовий квітень на Харківщині: опадів випало понад 200% від місячної норми
Новини за темою:
Ви читали новину: «Яка погода буде в Харкові у вихідні – прогноз Укргідрометцентру»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 22:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прийдешні вихідні в Харкові порадують справжньою літньою погодою, дрібний дощ можливий лише в неділю ближче до вечора.".