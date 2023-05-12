С «Победы» до «Госпрома». Завтра в Харькове временно изменится маршрут в метро
Завтра, 13 мая, станции «Метростроителей», «Защитников Украины» и «Архитектора Бекетова» будут временно закрыты для обслуживания пассажиров, сообщили в Харьковском метрополитене.
Также будет временно закрыт переход со станции «Спортивная» на станцию «Метростроителей».
Движение поездов Алексеевской линией метрополитена на этот период будет осуществляться на участке от станции «Победа» до станции «Госпром» и обратно в следующей последовательности:
От станции «Победа» до станции «Научная» с пересадкой в другой состав, который будет направляться на станцию «Госпром».
От станции «Госпром» до станции «Научная» с пересадкой в другой состав, который будет направляться на станцию «Победа».
О возобновлении движения поездов Алексеевской линии в полном объеме – сообщим дополнительно.
По поводу дополнительной информации обращайтесь по телефону: (057) 731-00-00.
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 17:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 13 мая, станции «Метростроителей», «Защитников Украины» и «Архитектора Бекетова» будут временно закрыты для обслуживания пассажиров, сообщили в Харьковском метрополитене.".