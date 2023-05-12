З «Перемоги» до «Держпрома». Завтра у Харкові тимчасова зміна маршруту в метро
Завтра, 13 травня, станції “Метробудівників”, “Захисників України” та “Архітектора Бекетова” будуть тимчасово закриті для обслуговування пасажирів, повідомили у Харківському метрополітені.
Також буде тимчасово зачинений перехід зі станції «Спортивна» на станцію «Метробудівників».
Рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену на цей період буде здійснюватися на ділянці від станції «Перемога» до станції «Держпром» та у зворотньому напрямку у наступній послідовності:
Від станції «Перемога» до станції «Наукова» з пересадкою до іншого составу, що прямуватиме до станції «Держпром».
Від станції «Держпром» до станції «Наукова» з пересадкою до іншого составу, що прямуватиме до станції «Перемога».
Про поновлення руху поїздів Олексіївською лініє у повному об’ємі – повідомимо додатково.
З приводу додаткової інформації звертайтеся за телефоном: (057) 731-00-00.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 17:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 13 травня, станції “Метробудівників”, “Захисників України” та “Архітектора Бекетова” будуть тимчасово закриті для обслуговування пасажирів, повідомили у Харківському метрополітені.".