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Один із харківських трамваїв у понеділок змінить маршрут

Суспільство 14:34   12.05.2023
Виктория Яковенко
Один із харківських трамваїв у понеділок змінить маршрут

З 10:00 до 18:00 у понеділок, 15 травня, трамвай №8 у Харкові змінить маршрут.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт КП «Харківводоканал» у вказаний час електротранспорт не ходитиме по вулиці Плеханівській, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

Трамвай №8 курсуватиме так: розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «вул. Одеська»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон».

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Автор: Виктория Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 14:34;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:00 до 18:00 у понеділок, 15 травня, трамвай №8 у Харкові змінить маршрут.".