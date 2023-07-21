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У суботу в Харкові трамвай №3 тимчасово змінить маршрут

Суспільство 15:48   21.07.2023
Вікторія Яковенко
У суботу в Харкові трамвай №3 тимчасово змінить маршрут

Завтра, 22 липня, з 9:00 до 16:00 припинять рух трамваїв на вулиці Полтавський шлях, на ділянці від вулиці Євгена Котляра до розворотного кола Залютино.

Причина – ремонт трамвайної колії, повідомили у Харківській міськраді.

У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 15:48;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 22 липня, з 9:00 до 16:00 припинять рух трамваїв на вулиці Полтавський шлях, на ділянці від вулиці Євгена Котляра до розворотного кола Залютино.".