У суботу в Харкові трамвай №3 тимчасово змінить маршрут

Завтра, 22 липня, з 9:00 до 16:00 припинять рух трамваїв на вулиці Полтавський шлях, на ділянці від вулиці Євгена Котляра до розворотного кола Залютино.

Причина – ремонт трамвайної колії, повідомили у Харківській міськраді.

У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

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