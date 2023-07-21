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В субботу в Харькове трамвай №3 временно изменит маршрут

Общество 15:48   21.07.2023
Виктория Яковенко
В субботу в Харькове трамвай №3 временно изменит маршрут

Завтра, 22 июля, с 9:00 до 16:00 прекратят движение трамваев на улице Полтавский шлях, на участке от улицы Евгения Котляра к разворотному кругу Залютино.

Причина – ремонт трамвайных путей, сообщили в Харьковском горсовете.

В это время трамвай №3 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергеевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 15:48;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 22 июля, с 9:00 до 16:00 прекратят движение трамваев на улице Полтавский шлях, на участке от улицы Евгения Котляра к разворотному кругу Залютино.".