Live
  • Пятница 26.05.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

В понедельник трамваи и троллейбусы в Харькове изменят маршруты

Общество 18:30   26.05.2023
Оксана Якушко
В понедельник трамваи и троллейбусы в Харькове изменят маршруты

Харьковские трамваи №8 и 27 и троллейбусы №24, 56 и 267 29 и 30 мая будут временно курсировать по измененным маршрутам, сообщила мэрия города.

Движение трамваев на ул. Молочной и пл. Защитников Украины, на участке от ул. Плехановской до пр. Героев Харькова, будет прекращено с 9:30 до 15:00 29 мая.

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№8: разворотный круг «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602-й микрорайон»;

в обратном направлении: разворотный круг «602-й микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «ул. Одесская»;

№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;

в обратном направлении: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».

Движение троллейбусов на ул. Амурской и разворотном круге «Ст. м. «Академика Барабашова» прекратят с 9:30 до 16:00 29 и 30 мая.

Это связано с асфальтированием ул. Амурской, в районе разворотного круга троллейбусов «Ст. м. «Академика Барабашова», сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№24: разворотный круг «602-й микрорайон» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;

№56: разворотный круг «Восточная Салтовка» – ул. Валентиновская – ул. Гвардейцев-Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;

№267: разворотный круг «Парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом».

Читайте также: В Харькове отменяют и сокращают маршруты трамваев из-за кражи контактной сети

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Сегодня враг нанес самый массированный удар дронами», — Синегубов (видео)
«Сегодня враг нанес самый массированный удар дронами», — Синегубов (видео)
26.05.2023
Харьков до сих пор не просили «отправить» в зону боевых действий (документ)
Харьков до сих пор не просили «отправить» в зону боевых действий (документ)
25.05.2023
В громаде на Харьковщине сегодня заработали сирены воздушной тревоги
В громаде на Харьковщине сегодня заработали сирены воздушной тревоги
26.05.2023
В городе на Харьковщине, пережившем оккупацию, включили фонтан (видео)
В городе на Харьковщине, пережившем оккупацию, включили фонтан (видео)
26.05.2023
Купальный сезон на Харьковщине: назван единственный пляж, где обследовано дно
Купальный сезон на Харьковщине: назван единственный пляж, где обследовано дно
25.05.2023
«Трудно на Купянском направлении» — Синегубов о фронте на Харьковщине
«Трудно на Купянском направлении» — Синегубов о фронте на Харьковщине
26.05.2023

Новости по теме:

17:42
В городе на Харьковщине, пережившем оккупацию, включили фонтан (видео)
17:19
Атака дронов на Изюм: чрезвычайники потушили пожары площадью 4500 кв м (фото)
16:49
На проспекте Гагарина в Харькове продолжают восстанавливать коллектор (фото)
16:34
На Харьковщине молодчик убил 83-летнюю бабушку «из-за ссоры»
15:50
В громаде на Харьковщине сегодня заработали сирены воздушной тревоги

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В понедельник трамваи и троллейбусы в Харькове изменят маршруты»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 18:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские трамваи №8 и 27 и троллейбусы №24, 56 и 267 29 и 30 мая будут временно курсировать по измененным маршрутам, сообщила мэрия города.".