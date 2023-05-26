В понедельник трамваи и троллейбусы в Харькове изменят маршруты

Харьковские трамваи №8 и 27 и троллейбусы №24, 56 и 267 29 и 30 мая будут временно курсировать по измененным маршрутам, сообщила мэрия города.

Движение трамваев на ул. Молочной и пл. Защитников Украины, на участке от ул. Плехановской до пр. Героев Харькова, будет прекращено с 9:30 до 15:00 29 мая.

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№8: разворотный круг «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602-й микрорайон»;

в обратном направлении: разворотный круг «602-й микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «ул. Одесская»;

№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;

в обратном направлении: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».

Движение троллейбусов на ул. Амурской и разворотном круге «Ст. м. «Академика Барабашова» прекратят с 9:30 до 16:00 29 и 30 мая.

Это связано с асфальтированием ул. Амурской, в районе разворотного круга троллейбусов «Ст. м. «Академика Барабашова», сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№24: разворотный круг «602-й микрорайон» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;

№56: разворотный круг «Восточная Салтовка» – ул. Валентиновская – ул. Гвардейцев-Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;

№267: разворотный круг «Парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом».