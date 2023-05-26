Live
  • Пятница 26.05.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

В Харькове отменяют и сокращают маршруты трамваев из-за кражи контактной сети

Общество 11:17   26.05.2023
Виктория Яковенко
В Харькове отменяют и сокращают маршруты трамваев из-за кражи контактной сети Фото: КП «Харьковский метрополитен»

В Харькове в последнее время участились случаи кражи контактной сети городского электротранспорта.

Об этом сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

«Это приводит к остановке движения трамваев и троллейбусов на длительное время и ежемесячно наносит значительный ущерб коммунальному хозяйству города», — отметили в метрополитене.

В результате кражи контактных сетей отменяют или сокращают маршруты городского транспорта. К примеру, таких как трамвай №16 и №27, добавили в КП.

«Обращаем внимание, что специалисты по ремонту контактных сетей работают только днем и на спецтранспорте. Если вы увидели людей, которые проводят какие-либо работы на контактной сети в ночное время или без спецавтомобиля – это вероятные воры», – уточнили в метрополитене.

В КП обратились к жителям, ставшим свидетелями кражи или имеющим любую информацию о людях, причастных к похищению, с просьбой сообщить по телефонам: +38 (050) 437-08-08; +38 (050) 437-07-07; +38(057)729-84-07 или 102.

Читайте также: Объявлен тендер на закупку поездов для метро Харькова на 45 млн евро — СМИ

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

23:48
Проект «Я смогу!»: харьковчан приглашают на бесплатные тренировки
22:46
Харьковским чрезвычайникам сделали подарок коллеги из США (фото, видео)
22:08
Развернул на Эвересте флаг с подписью Зеленского: харьковчанин раскрыл секрет
21:09
Мощный артиллерийский удар вызвал масштабный пожар на Чугуевщине — ГСЧС (фото)
20:44
Синегубов: среди освобожденных защитников Бахмута — девять жителей Харьковщины

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове отменяют и сокращают маршруты трамваев из-за кражи контактной сети»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 11:17;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в последнее время участились случаи кражи контактной сети городского электротранспорта.".