В Харькове отменяют и сокращают маршруты трамваев из-за кражи контактной сети
В Харькове в последнее время участились случаи кражи контактной сети городского электротранспорта.
Об этом сообщили в КП «Харьковский метрополитен».
«Это приводит к остановке движения трамваев и троллейбусов на длительное время и ежемесячно наносит значительный ущерб коммунальному хозяйству города», — отметили в метрополитене.
В результате кражи контактных сетей отменяют или сокращают маршруты городского транспорта. К примеру, таких как трамвай №16 и №27, добавили в КП.
«Обращаем внимание, что специалисты по ремонту контактных сетей работают только днем и на спецтранспорте. Если вы увидели людей, которые проводят какие-либо работы на контактной сети в ночное время или без спецавтомобиля – это вероятные воры», – уточнили в метрополитене.
В КП обратились к жителям, ставшим свидетелями кражи или имеющим любую информацию о людях, причастных к похищению, с просьбой сообщить по телефонам: +38 (050) 437-08-08; +38 (050) 437-07-07; +38(057)729-84-07 или 102.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 11:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в последнее время участились случаи кражи контактной сети городского электротранспорта.".