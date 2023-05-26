В Харькове отменяют и сокращают маршруты трамваев из-за кражи контактной сети

В Харькове в последнее время участились случаи кражи контактной сети городского электротранспорта.

Об этом сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

«Это приводит к остановке движения трамваев и троллейбусов на длительное время и ежемесячно наносит значительный ущерб коммунальному хозяйству города», — отметили в метрополитене.

В результате кражи контактных сетей отменяют или сокращают маршруты городского транспорта. К примеру, таких как трамвай №16 и №27, добавили в КП.

«Обращаем внимание, что специалисты по ремонту контактных сетей работают только днем и на спецтранспорте. Если вы увидели людей, которые проводят какие-либо работы на контактной сети в ночное время или без спецавтомобиля – это вероятные воры», – уточнили в метрополитене.

В КП обратились к жителям, ставшим свидетелями кражи или имеющим любую информацию о людях, причастных к похищению, с просьбой сообщить по телефонам: +38 (050) 437-08-08; +38 (050) 437-07-07; +38(057)729-84-07 или 102.