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У Харкові скасовують маршрути трамваїв через крадіжки контактної мережі

Суспільство 11:17   26.05.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові скасовують маршрути трамваїв через крадіжки контактної мережі Фото: КП “Харківський метрополітен”

У Харкові останнім часом почастішали випадки крадіжок контактної мережі міського електротранспорту.

Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен».

«Це призводить до зупинки руху трамваїв та тролейбусів на тривалий час та щомісячно завдає значну шкоду комунальному господарству міста», – зазначили у метрополітені.

Внаслідок викрадення контактних мереж може у місті скасовувати чи скорочують маршрути міського транспорту. Наприклад, таких як трамвай №16 та №27, додали у КП.

«Звертаємо увагу, що спеціалісти з ремонту контактних мереж працюють лише вдень та на спецтранспорті. Якщо ви побачили осіб, які проводять будь-які роботи на контактній мережі у нічний час або без спецавтомобіля – це ймовірні крадії», – уточнили в метрополітені.

У КП звернулися до мешканців, які стали свідками крадіжки або мають будь-яку інформацію про осіб, які причетні до викрадення, з проханням повідомити за телефонами: +38 (050) 437-08-08; +38 (050) 437-07-07; +38 (057) 729-84-07 або 102.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 11:17;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові останнім часом почастішали випадки крадіжок контактної мережі міського електротранспорту.".