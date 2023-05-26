У Харкові скасовують маршрути трамваїв через крадіжки контактної мережі

У Харкові останнім часом почастішали випадки крадіжок контактної мережі міського електротранспорту.

Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен».

«Це призводить до зупинки руху трамваїв та тролейбусів на тривалий час та щомісячно завдає значну шкоду комунальному господарству міста», – зазначили у метрополітені.

Внаслідок викрадення контактних мереж може у місті скасовувати чи скорочують маршрути міського транспорту. Наприклад, таких як трамвай №16 та №27, додали у КП.

«Звертаємо увагу, що спеціалісти з ремонту контактних мереж працюють лише вдень та на спецтранспорті. Якщо ви побачили осіб, які проводять будь-які роботи на контактній мережі у нічний час або без спецавтомобіля – це ймовірні крадії», – уточнили в метрополітені.

У КП звернулися до мешканців, які стали свідками крадіжки або мають будь-яку інформацію про осіб, які причетні до викрадення, з проханням повідомити за телефонами: +38 (050) 437-08-08; +38 (050) 437-07-07; +38 (057) 729-84-07 або 102.