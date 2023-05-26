У Харкові скасовують маршрути трамваїв через крадіжки контактної мережі
У Харкові останнім часом почастішали випадки крадіжок контактної мережі міського електротранспорту.
Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен».
«Це призводить до зупинки руху трамваїв та тролейбусів на тривалий час та щомісячно завдає значну шкоду комунальному господарству міста», – зазначили у метрополітені.
Внаслідок викрадення контактних мереж може у місті скасовувати чи скорочують маршрути міського транспорту. Наприклад, таких як трамвай №16 та №27, додали у КП.
«Звертаємо увагу, що спеціалісти з ремонту контактних мереж працюють лише вдень та на спецтранспорті. Якщо ви побачили осіб, які проводять будь-які роботи на контактній мережі у нічний час або без спецавтомобіля – це ймовірні крадії», – уточнили в метрополітені.
У КП звернулися до мешканців, які стали свідками крадіжки або мають будь-яку інформацію про осіб, які причетні до викрадення, з проханням повідомити за телефонами: +38 (050) 437-08-08; +38 (050) 437-07-07; +38 (057) 729-84-07 або 102.
Читайте також: Оголошено тендер на закупівлю поїздів для метро Харкова на 45 млн євро – ЗМІ
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові скасовують маршрути трамваїв через крадіжки контактної мережі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 11:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові останнім часом почастішали випадки крадіжок контактної мережі міського електротранспорту.".