Оголошено тендер на закупівлю поїздів для метро Харкова на 45 млн євро – ЗМІ
На сайті європейських держзакупівель Tenders Electronic Daily оголошений тендер на “поїзди-труби” для КП “Харківський метрополітен”. Орієнтовна вартість контракту – 45 мільйонів євро.
Про це повідомляє портал “Центр транспортних стратегій”.
Згідно з публікацією, предметом замовлення є постачання восьми п’ятивагонних поїздів (тобто поїздів із наскрізними проходами з вагона у вагон) із запчастинами. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 26 червня, на постачання відведений 31 місяць. Придбання можливе завдяки коштам Європейського інвестиційного банку.
“Завдяки кредиту Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку Харків також продовжить будівництво Олексіївської лінії метро в бік аеропорту”, – пише “ЦТС”.
Як повідомлялося, у бюджеті Харкова на 2023 рік на утримання та розвиток метрополітену заклали 350,2 мільйона гривень.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 21:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті європейських держзакупівель Tenders Electronic Daily оголошений тендер на “поїзди-труби” для КП “Харківський метрополітен”. Орієнтовна вартість контракту – 45 мільйонів євро.".