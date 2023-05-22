Объявлен тендер на закупку поездов для метро Харькова на 45 млн евро — СМИ

На сайте европейских госзакупок Tenders Electronic Daily объявлен тендер на «поезда-трубы» для КП «Харьковский метрополитен». Ориентировочная стоимость контракта — 45 миллионов евро.

Об этом сообщает портал «Центр транспортных стратегий».

Согласно публикации, предметом заказа является поставка восьми пятивагонных поездов (то есть поездов со сквозными проходами из вагона в вагон) с запчастями. Конечный срок подачи тендерных предложений — 26 июня, на поставки отведен 31 месяц. Приобретение возможно благодаря средствам Европейского инвестиционного банка.

«Благодаря кредиту Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития Харьков также продолжит строительство Алексеевской линии метро в сторону аэропорта», — пишет «ЦТС».

Как сообщалось, в бюджете Харькова на 2023 год на содержание и развитие метрополитена заложили 350,2 миллиона гривен.