Объявлен тендер на закупку поездов для метро Харькова на 45 млн евро — СМИ
На сайте европейских госзакупок Tenders Electronic Daily объявлен тендер на «поезда-трубы» для КП «Харьковский метрополитен». Ориентировочная стоимость контракта — 45 миллионов евро.
Об этом сообщает портал «Центр транспортных стратегий».
Согласно публикации, предметом заказа является поставка восьми пятивагонных поездов (то есть поездов со сквозными проходами из вагона в вагон) с запчастями. Конечный срок подачи тендерных предложений — 26 июня, на поставки отведен 31 месяц. Приобретение возможно благодаря средствам Европейского инвестиционного банка.
«Благодаря кредиту Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития Харьков также продолжит строительство Алексеевской линии метро в сторону аэропорта», — пишет «ЦТС».
Как сообщалось, в бюджете Харькова на 2023 год на содержание и развитие метрополитена заложили 350,2 миллиона гривен.
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 21:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте европейских госзакупок Tenders Electronic Daily объявлен тендер на «поезда-трубы» для КП «Харьковский метрополитен». Ориентировочная стоимость контракта — 45 миллионов евро.".