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У понеділок трамваї та тролейбуси у Харкові змінять маршрути

Суспільство 18:30   26.05.2023
Оксана Якушко
У понеділок трамваї та тролейбуси у Харкові змінять маршрути

Харківські трамваї №8 та 27 та тролейбуси №24, 56 та 267 29 та 30 травня тимчасово курсуватимуть зміненими маршрутами, повідомила мерія міста.

Рух трамваїв на вул. Молочній та пл. Захисників України на ділянці від вул. Плеханівської до пр. Героїв Харкова буде припинено з 9:30 до 15:00 29 травня.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№8: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – вул. Польова – вул. Молодої Гвардії – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «вул. Одеська»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».

Рух тролейбусів по вул. Амурській та розворотному колі «Ст. м. «Академіка Барабашова» припинять з 9:30 до 16:00 29 та 30 травня.

Це пов’язано з асфальтуванням вул. Амурської, у районі розворотного кола тролейбусів «Ст. м. «Академіка Барабашова», повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№24: розворотне коло «602-й мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;

№56:  розворотне коло «Східна Салтівка» – вул. Валентинівська – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;

№267: розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом».

Читайте також: У Харкові скасовують маршрути трамваїв через крадіжки контактної мережі

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 18:30;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські трамваї №8 та 27 та тролейбуси №24, 56 та 267 29 та 30 травня тимчасово курсуватимуть зміненими маршрутами, повідомила мерія міста.".