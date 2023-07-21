Live
  • Пятница 21.07.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.99
    • 🟢

Без холодной воды почти на два дня останется часть Холодногорского района

Общество 13:53   21.07.2023
Виктория Яковенко
Без холодной воды почти на два дня останется часть Холодногорского района

С 14:00 21 июля по 04:00 23 июля будет прекращено водоснабжение жителей части Холодногорского района Харькова.

Коммунальщики будут ремонтировать водовод диаметром 1200 мм в переулке Динамичном, сообщают в Харьковском горсовете.

Воды не будет на следующих улицах:

ул. Большая Панасовская, ул. Лукьяновская, ул. Алмазная, ул. Красномаяцкая, ул. Вакуловская, ул. Сириковская, пер. Коровченский, ул. Пащенковская, ул. Бессарабская, пер. Нечаевский, пер. Беринговый, пер. Динамический.

Также без воды останутся поселки Подворки и Солоницевка.

Во время проведения ремонтных работ воду будут подвозить автоцистернами.

Читайте также: «Харьковводоканал» устраняет сложную аварию на проспекте Гагарина

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
ISW сообщил о событиях на Купянском направлении за сутки
ISW сообщил о событиях на Купянском направлении за сутки
21.07.2023, 07:52
Названы лучшие школы Харькова по результатам НМТ: рейтинг по районам (графика)
Названы лучшие школы Харькова по результатам НМТ: рейтинг по районам (графика)
21.07.2023, 10:35
Там болото, развернуться 100 тысячам негде — эксперт о Купянском направлении
Там болото, развернуться 100 тысячам негде — эксперт о Купянском направлении
20.07.2023, 20:18
Машовец — о ситуации на юге: идут ближние уличные бои, РФ «стачивает» пехоту
Машовец — о ситуации на юге: идут ближние уличные бои, РФ «стачивает» пехоту
20.07.2023, 08:23
Не только Масютовка: Машовец сообщил, где атакует РФ на Купянском направлении
Не только Масютовка: Машовец сообщил, где атакует РФ на Купянском направлении
21.07.2023, 09:15
Харьковская 92 ОМБр уничтожила за ночь два российских танка Т-80 (видео)
Харьковская 92 ОМБр уничтожила за ночь два российских танка Т-80 (видео)
21.07.2023, 10:03

Новости по теме:

13:26
В Купянской мэрии разоблачили четырех предателей, работавших на врага
21:45
Житель Харьковщины подорвался на неизвестном предмете в высокой траве у дома
21:23
Депутаты Европарламента посетили Харьков. Что обсуждали (фото)
20:49
Харьков — город-герой: в мэрии рассказали о новой стеле возле флагштока (фото)
19:32
Обстрел Боровской громады на Харьковщине: военные РФ подожгли два дома (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Без холодной воды почти на два дня останется часть Холодногорского района»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 13:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 14:00 21 июля по 04:00 23 июля будет прекращено водоснабжение жителей части Холодногорского района Харькова.".