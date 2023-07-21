Без холодной воды почти на два дня останется часть Холодногорского района

С 14:00 21 июля по 04:00 23 июля будет прекращено водоснабжение жителей части Холодногорского района Харькова.

Коммунальщики будут ремонтировать водовод диаметром 1200 мм в переулке Динамичном, сообщают в Харьковском горсовете.

Воды не будет на следующих улицах:

ул. Большая Панасовская, ул. Лукьяновская, ул. Алмазная, ул. Красномаяцкая, ул. Вакуловская, ул. Сириковская, пер. Коровченский, ул. Пащенковская, ул. Бессарабская, пер. Нечаевский, пер. Беринговый, пер. Динамический.

Также без воды останутся поселки Подворки и Солоницевка.

Во время проведения ремонтных работ воду будут подвозить автоцистернами.