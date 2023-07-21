Без холодной воды почти на два дня останется часть Холодногорского района
С 14:00 21 июля по 04:00 23 июля будет прекращено водоснабжение жителей части Холодногорского района Харькова.
Коммунальщики будут ремонтировать водовод диаметром 1200 мм в переулке Динамичном, сообщают в Харьковском горсовете.
Воды не будет на следующих улицах:
ул. Большая Панасовская, ул. Лукьяновская, ул. Алмазная, ул. Красномаяцкая, ул. Вакуловская, ул. Сириковская, пер. Коровченский, ул. Пащенковская, ул. Бессарабская, пер. Нечаевский, пер. Беринговый, пер. Динамический.
Также без воды останутся поселки Подворки и Солоницевка.
Во время проведения ремонтных работ воду будут подвозить автоцистернами.
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 13:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 14:00 21 июля по 04:00 23 июля будет прекращено водоснабжение жителей части Холодногорского района Харькова.".