«Харьковводоканал» устраняет сложную аварию на проспекте Гагарина

Бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» сегодня, 19 июля, приступили к устранению 14-ти повреждений на водоводах.

В частности, на пересечении пр. Гагарина и ул. Обоянской рабочие ликвидируют аварию на водоводе диаметром 1200 мм.

Как сообщил мастер службы водопроводных сетей Игорь Лисконог, ремонт выполняется поэтапно.

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«Сейчас завершается подготовительная часть. Подача воды будет приостановлена только непосредственно на время проведения ремонтно-восстановительных работ», — отметил Игорь Лисконог.