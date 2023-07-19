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«Харьковводоканал» устраняет сложную аварию на проспекте Гагарина

Общество 16:02   19.07.2023
Оксана Горун
«Харьковводоканал» устраняет сложную аварию на проспекте Гагарина Фото: пресс-служба ХГС

Бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» сегодня, 19 июля, приступили к устранению 14-ти повреждений на водоводах.

В частности, на пересечении пр. Гагарина и ул. Обоянской рабочие ликвидируют аварию на водоводе диаметром 1200 мм.

Как сообщил мастер службы водопроводных сетей Игорь Лисконог, ремонт выполняется поэтапно.

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«Сейчас завершается подготовительная часть. Подача воды будет приостановлена только непосредственно на время проведения ремонтно-восстановительных работ», — отметил Игорь Лисконог.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 16:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» сегодня, 19 июля, приступили к устранению 14-ти повреждений на водоводах".