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“Харківводоканал” усуває складну аварію на проспекті Гагаріна

Суспільство 16:02   19.07.2023
Оксана Горун
“Харківводоканал” усуває складну аварію на проспекті Гагаріна

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу “Харківводопостачання” сьогодні, 19 липня, почали усунення 14-ти пошкоджень на водоводах.

Зокрема, на перетині пр. Гагаріна та вул. Обоянської робітники усувають аварію на водоводі діаметром 1200 мм.

Як повідомив майстер служби водопровідних мереж Ігор Лісконог, ремонт виконується поетапно.

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“Зараз завершується підготовча частина. Постачання води буде призупинене лише безпосередньо на час проведення ремонтно-відновлювальних робіт”, – зазначив Ігор Лісконог.

Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 16:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу “Харківводопостачання” сьогодні, 19 липня, почали усунення 14-ти пошкоджень на водоводах".