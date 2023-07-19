“Харківводоканал” усуває складну аварію на проспекті Гагаріна

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу “Харківводопостачання” сьогодні, 19 липня, почали усунення 14-ти пошкоджень на водоводах.

Зокрема, на перетині пр. Гагаріна та вул. Обоянської робітники усувають аварію на водоводі діаметром 1200 мм.

Як повідомив майстер служби водопровідних мереж Ігор Лісконог, ремонт виконується поетапно.

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“Зараз завершується підготовча частина. Постачання води буде призупинене лише безпосередньо на час проведення ремонтно-відновлювальних робіт”, – зазначив Ігор Лісконог.

Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33.