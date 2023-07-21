Без холодної води на майже два дні залишиться частина Холодногірського району
З 14:00 21 липня до 04:00 23 липня буде припинено водопостачання мешканців частини Холодногірського району Харкова.
Комунальники ремонтуватимуть водовід діаметром 1200 мм у провулку Динамічному, повідомляють у Харківській міськраді.
Води не буде на наступних вулицях:
вул. Велика Панасівська, вул. Лук’янівська, вул. Алмазна, вул. Красномаяцька, вул. Вакулівська, вул. Сіриківська, пров. Коровченський, вул. Пащенківська, вул. Бессарабська, пров. Нечаєвський, пров. Беринговий, пров. Динамічний.
Також без води залишаться селища Подвірки та Солоницівка.
На час проведення ремонтних робіт воду підвозитимуть автоцистернами.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 13:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 14:00 21 липня до 04:00 23 липня буде припинено водопостачання мешканців частини Холодногірського району Харкова.".