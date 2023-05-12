Один из харьковских трамваев в понедельник изменит маршрут

С 10:00 до 18:00 в понедельник, 15 мая, трамвай №8 в Харькове изменит маршрут.

В связи с проведением ремонтных работ КП «Харьковводоканал» в указанное время электротранспорт не будет ходить по улице Плехановской, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

Трамвай №8 будет курсировать так: разворотный круг «602 микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «ул. Одесская»;

в обратном направлении: разворотный круг «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602 микрорайон».

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