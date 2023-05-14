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Армия РФ пыталась наступать на Харьковщине и нанесла авиаудары — Генштаб

Происшествия 07:58   14.05.2023
Оксана Горун
Армия РФ пыталась наступать на Харьковщине и нанесла авиаудары — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах по районам трех населенных пунктов на Харьковщине, а также наступательных действиях в районе Масютовки и у админграницы Харьковской и Луганской областей.

По информации Генштаба, армия РФ за минувшие сутки нанесла авиаудары по району Бударок (в Волчанском районе), а также — Ольшаны и Котляровки на Купянщине. Наступательные действия враг вел в районе Масютовки на Харьковщине, а также Новоселовского и восточной окраины Стельмаховки Луганской области. Также продолжились артиллерийские и минометные обстрелы.

«Противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Казачья Лопань, Старица, Огурцово, Хатнее, Гатище, Плетеневка, Бочковое, Нестерное, Бударки в Харьковской области. На Купянском направлении враг артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Двуречная, Табаевка, Никополь Харьковской области», — отметили в сводке ГШ.

Также ночью враг ударил ракетами С-300 по Харькову. По информации мэра Игоря Терехова, «прилет» пришелся по Новобаварскому району.

Основные наступательные усилия врага все так же сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки там произошло 57 боевых столкновений. В эпицентре боев — Бахмут и Марьинка.

Силы обороны Украины продолжают уничтожать оккупантов.

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«Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и четыре удара по вражеским зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками сбиты три вражеских разведывательных БпЛА типа «Орлан-10», уничтожены два разведывательных дрона типа «Zala», четыре баражирующих боеприпаса «Ланцет» и еще пять — неустановленного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения живой силы, реактивную систему залпового огня на огневой позиции, два средства противовоздушной обороны, два склада боеприпасов, а также две станции радиоэлектронной борьбы противника», — сообщили в Генштабе.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 07:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах по районам трех населенных пунктов на Харьковщине, а также наступательных действиях в районе Масютовки и у админграницы Харьковской и Луганской областей".