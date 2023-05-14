Армія РФ намагалася наступати на Харківщині та завдала авіаударів – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудари по районах трьох населених пунктів на Харківщині, а також наступальні дії поблизу Масютівки та в адмінкордону Харківської й Луганської областей.

За інформацією Генштабу, армія РФ за минулу добу завдала авіаударів поблизу Бударок (у Вовчанському районі), а також – Вільшани та Котлярівки на Куп’янщині. Наступальні дії ворог вів у районі Масютівки на Харківщині, а також Новоселівки та східної околиці Стельмахівки Луганської області. Також продовжилися артилерійські та мінометні обстріли.

“Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Козача Лопань, Стариця, Огірцеве, Хатнє, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне, Бударки на Харківщині. На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Табаївка, Нікополь Харківської області“, – зазначили у зведенні ГШ.

Також уночі ворог ударив ракетами С-300 по Харкову. За інформацією мера Ігоря Терехова, “приліт” припав по Новобаварському району.

Основні наступальні зусилля ворога так само зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби там сталося 57 бойових зіткнень. В епіцентрі боїв – Бахмут та Мар’їнка.

Сили оборони України продовжують знищувати окупантів.

“Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника та чотирьох ударів по ворожих зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками збито три ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”, знищено два розвідувальних дрони типу “Zala”, чотири баражуючих боєприпаси “Ланцет” та ще п’ять – невстановленого типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження живої сили, реактивну систему залпового вогню на вогневій позиції, два засоби протиповітряної оборони, два склади боєприпасів, а також дві станції радіоелектронної боротьби противника“, – повідомили в Генштабі.