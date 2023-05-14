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Армия РФ ударила по Харьковщине из РСЗО «Смерч» — полиция (фото)

Происшествия 10:57   14.05.2023
Оксана Горун
Армия РФ ударила по Харьковщине из РСЗО «Смерч» — полиция (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция Харьковской области сообщила о том, что, кроме ракетного удара по Харькову и Золочеву, враг за минувшие сутки применил «Смерч» — по Купянску.

«По городу Купянску россияне нанесли удары из РСЗО «Смерч». Повреждено частное домовладение», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Также, по данным полицейских, повреждены частные дома в селах Хатнее и Огурцово. В этих случаях есть раненые — женщина и мужчина. Оба в больнице.

Повреждены жилые дома в Волчанске. В Золочеве в результате ракетного удара С-300 выбиты окна, разрушены гаражи. В Харькове — повреждены объект транспортной инфраструктуры, здание общежития и многоквартирный дом.

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    • «На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники. По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины», — отметили полицейские.

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    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Последствия обстрелов Харьковской области 14 мая 2023 2
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Последствия обстрелов Харьковской области 14 мая 2023
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 10:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковской области сообщила о том, что, кроме ракетного удара по Харькову и Золочеву, враг за минувшие сутки применил «Смерч» — по Купянску".