Армия РФ ударила по Харьковщине из РСЗО «Смерч» — полиция (фото)
Полиция Харьковской области сообщила о том, что, кроме ракетного удара по Харькову и Золочеву, враг за минувшие сутки применил «Смерч» — по Купянску.
«По городу Купянску россияне нанесли удары из РСЗО «Смерч». Повреждено частное домовладение», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Также, по данным полицейских, повреждены частные дома в селах Хатнее и Огурцово. В этих случаях есть раненые — женщина и мужчина. Оба в больнице.
Повреждены жилые дома в Волчанске. В Золочеве в результате ракетного удара С-300 выбиты окна, разрушены гаражи. В Харькове — повреждены объект транспортной инфраструктуры, здание общежития и многоквартирный дом.
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«На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники. По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины», — отметили полицейские.
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 10:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковской области сообщила о том, что, кроме ракетного удара по Харькову и Золочеву, враг за минувшие сутки применил «Смерч» — по Купянску".