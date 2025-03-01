Кто приказал бить по Харькову «Смерчами»: обзор фронта за неделю

Подозрения за обстрелы Харькова объявили двум печально известным генералам, уничтожавшим сирийский Алеппо. Зеленский прокомментировал дело о провале обороны Харьковщины. В Харькове неделю работает дифференцированная тревога. Армия оккупантов вывозит гражданских из захваченной Купянщины в РФ. Главные события войны в Харьковской области за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

Количество боев в Харьковской области, по сообщениям Генштаба, в течение недели значительно не возросло. Все происходящее на правом берегу Оскола ГШ сейчас относит к Харьковскому направлению. Соответственно, интенсивность боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях несколько сравнялась. Новым в сообщениях стало упоминание 27 февраля о наступлении врага в районе Строевки – населенный пункт на Купянщине вблизи границы с РФ. О продвижении захватчиков в Тополи информировал проект DeepState. В то же время Институт изучения войны сообщил, что СОУ удалось оттеснить оккупантов в районе Западного. Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец отметил, что продвижение россиян на правом берегу Оскола затормозило. За неделю упорных атак им удалось продвинуться на километр.

Обстрелы Харькова имеют имя

Четыре подозрения объявил Офис генпрокурора Украины российским офицерам. Следствие собрало доказательства того, что обстрелы Харькова кассетными боеприпасами в первые дни полномасштабного вторжения организовывали два российских генерала и два полковника. Только в один день – 28 февраля 2022-го – снаряды «Смерча» убили восемь харьковчан на Алексеевке.

По меньшей мере, двое из четырех подозреваемых – опытные палачи гражданских, имеющие мрачную славу со времен уничтожения россиянами сирийского города Алеппо. Ключевая персона из тех, кому объявили о подозрении – российский генерал-полковник Александр Журавлев. Второй подозреваемый по делу – давний коллега Журавлева еще с сирийских времен и его первый заместитель в военном округе Алексей Завизьон. До расстрелов Харькова он успел повоевать в Сирии – также во время боев за Алеппо. А до этого был участником двух чеченских войн. Другие двое подозреваемых по делу – полковники Евгений Геращенко и Шалва Кулиев. Первый – командир реактивной артиллерийской бригады, которая обстреливала Харьков, второй – заместитель начальника штаба ЗВО. Если кого-то из них поймают, ему грозит пожизненное.

Зеленский прокомментировал «дело генералов»

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю третьей годовщины полномасштабной войны прокомментировал дело о провале обороны Харьковщины. В ее рамках о подозрениях сообщили двум генералам – Юрию Галушкину и Артуру Горбенко, а также – полковнику Илье Лапину. В их поддержку высказался ряд знаковых военных, политиков и общественных деятелей. Вопрос, возможно ли судить военных за защиту во время войны, вызвал широкую общественную дискуссию.

В Харькове заработала дифференцированная тревога

Впервые отбой по городу во время авиаударов по Купянскому району дали в прошлые выходные. А в середине недели директор департамента по чрезвычайным ситуациям горсовета Богдан Гладких уже отметил, что тревог в Харькове стало на 40% меньше, чем в области.

Захваченных на Харьковщине гражданских вывозят в РФ

Зона боевых действий на правом берегу Оскола в Купянщине постепенно расширяется. Однако оккупантам до сих пор не удается главное – переправить технику через реку, рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко. Тем не менее российской пехоты уже достаточно для того, чтобы сделать невыносимой жизнь не эвакуировавшихся местных жителей. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, есть информация, что россияне пытаются вывозить в РФ гражданское население.