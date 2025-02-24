Машовец рассказал, что «внушает определенные опасения» на Купянщине

Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил о ситуации на Купянском направлении, а также – о целях оккупантов.

На данный момент россияне пытаются расширить плацдарм в районе Двуречной и Новомлынска. Однако реализовать задуманное врагу не удается. И это, акцентирует аналитик, несмотря на то, что ВСУ существенно уступают ВС РФ и в живой силе и в технике.

«За неделю упорных атак противник продвинулся лишь на расстояние до 1 км на северном фасе плацдарма, между захваченной им ранее Фиголевкой и Новомлынском. Вместе с тем, ни полностью «зачистить» саму Двуречную, ни полностью взять под контроль село Западное, противник пока не может. Причём, уже практически в течение как 2-х недель своих беспрерывных атак», – отметил Машовец.

Не получается прорваться врагу и в районе Кругляковки.

«Таким образом, можем констатировать, что пока командование группировок войск противника «Север» и «Запад» существенно далеки от достижения даже своих ближайших целей на своём смежном фланге – занятия удобных исходных районов для начала операции по захвату Купянска. Хотя, конечно, в этом отношении, наличие у противника плацдарма севернее города – внушает определённые опасения», – резюмировал аналитик.

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