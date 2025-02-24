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Продвижение РФ в Волчанске и оккупацию Тополи опровергли в ISW

Украина 07:42   24.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Продвижение РФ в Волчанске и оккупацию Тополи опровергли в ISW

В сводке 24 января аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали атаки врага на Харьковском, Купянском и Боровском направлении.

Атаки россиян на севере Харьковщины оказались безуспешными. И хотя они заявили о продвижении в районе Волчанска, информация оказалась неправдивой, пишут аналитики.

Также оккупанты штурмовали позиции украинских защитников около Двуречной, Западного, Петропавловки и Фиголовки.

«Неподтвержденные наступления, заявленные Россией: российские блогеры заявили 23 февраля, что российские войска захватили Тополи (к северу от Купянска вблизи международной границы) и Голубовку (к северу от Купянска) и продвинулись в районе Кутьковки (к северу от Купянска) и Петропавловки», – отметили в ISW.

Не увенчались успехом и попытки россиян продвинуться на Боровском направлении. Хотя, традиционно, враг все же сообщил о некоторых фейковых «победах» на этом участке фронта.

«Неподтвержденные наступления, заявленные Россией: 23 февраля российский блогер заявил, что российские войска продвинулись на 450 метров вблизи Грековки и продвинулись вблизи Макеевки (оба к юго-востоку от Боровой)», – добавили в Институте изучения войны.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 07:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 24 января аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали атаки врага на Харьковском, Купянском и Боровском направлении.".