Просування РФ у Вовчанську та окупацію Тополі спростували в ISW

У зведенні 24 січня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували атаки ворога на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямках.

Атаки росіян на півночі Харківщини виявилися марними. І хоча вони заявили про наступ у районі Вовчанська, інформація виявилася неправдивою, пишуть аналітики.

Також окупанти штурмували позиції українських захисників біля Дворічної, Западного, Петропавлівки та Фиголівки.

“Непідтверджені наступи, заявлені Росією: російські блогери заявили 23 лютого, що російські війська захопили Тополі (на північ від Куп’янська поблизу міжнародного кордону) і Голубівку (на північ від Куп’янська) і просунулися в районі Кутьківки (на північ від Куп’янська) і Петропавлівки (на схід від Куп’янська)”, – пишуть в ISW.

Не увінчалися успіхом і спроби росіян просунутися на Борівському напрямку. Хоча, традиційно, ворог все ж таки повідомив про деякі фейкові “перемоги” на цій ділянці фронту.

“Непідтверджені наступи, заявлені Росією: 23 лютого російський блогер заявив, що російські війська просунулися на 450 метрів поблизу Греківки та просунулися поблизу Макіївки (обидва на південний схід від Борової)”, – додали в Інституті вивчення війни.