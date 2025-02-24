Просування РФ у Вовчанську та окупацію Тополі спростували в ISW
У зведенні 24 січня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували атаки ворога на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямках.
Атаки росіян на півночі Харківщини виявилися марними. І хоча вони заявили про наступ у районі Вовчанська, інформація виявилася неправдивою, пишуть аналітики.
Також окупанти штурмували позиції українських захисників біля Дворічної, Западного, Петропавлівки та Фиголівки.
“Непідтверджені наступи, заявлені Росією: російські блогери заявили 23 лютого, що російські війська захопили Тополі (на північ від Куп’янська поблизу міжнародного кордону) і Голубівку (на північ від Куп’янська) і просунулися в районі Кутьківки (на північ від Куп’янська) і Петропавлівки (на схід від Куп’янська)”, – пишуть в ISW.
Не увінчалися успіхом і спроби росіян просунутися на Борівському напрямку. Хоча, традиційно, ворог все ж таки повідомив про деякі фейкові “перемоги” на цій ділянці фронту.
“Непідтверджені наступи, заявлені Росією: 23 лютого російський блогер заявив, що російські війська просунулися на 450 метрів поблизу Греківки та просунулися поблизу Макіївки (обидва на південний схід від Борової)”, – додали в Інституті вивчення війни.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, обстріли, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 07:42;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні 24 січня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували атаки ворога на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямках.".