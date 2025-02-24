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Просування РФ у Вовчанську та окупацію Тополі спростували в ISW

Україна 07:42   24.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Просування РФ у Вовчанську та окупацію Тополі спростували в ISW

У зведенні 24 січня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували атаки ворога на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямках.

Атаки росіян на півночі Харківщини виявилися марними. І хоча вони заявили про наступ у районі Вовчанська, інформація виявилася неправдивою, пишуть аналітики.

Також окупанти штурмували позиції українських захисників біля Дворічної, Западного, Петропавлівки та Фиголівки.

“Непідтверджені наступи, заявлені Росією: російські блогери заявили 23 лютого, що російські війська захопили Тополі (на північ від Куп’янська поблизу міжнародного кордону) і Голубівку (на північ від Куп’янська) і просунулися в районі Кутьківки (на північ від Куп’янська) і Петропавлівки (на схід від Куп’янська)”, – пишуть в ISW.

Не увінчалися успіхом і спроби росіян просунутися на Борівському напрямку. Хоча, традиційно, ворог все ж таки повідомив про деякі фейкові “перемоги” на цій ділянці фронту.

“Непідтверджені наступи, заявлені Росією: 23 лютого російський блогер заявив, що російські війська просунулися на 450 метрів поблизу Греківки та просунулися поблизу Макіївки (обидва на південний схід від Борової)”, – додали в Інституті вивчення війни.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 07:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні 24 січня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували атаки ворога на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямках.".