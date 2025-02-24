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Машовець розповів, що “навіює певні побоювання” на Куп’янщині

Україна 10:15   24.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Машовець розповів, що “навіює певні побоювання” на Куп’янщині Фото: Генштаб ЗСУ

Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив про ситуацію на Куп’янському напрямку, а також – про цілі окупантів.

Наразі росіяни намагаються розширити плацдарм у районі Дворічної та Новомлинська. Проте реалізувати задумане ворогові не вдається. І це, акцентує аналітик, попри те, що ЗСУ суттєво поступаються ЗС РФ і в живій силі, і в техніці.

“За тиждень наполегливих атак супротивник просунувся лише на відстань до 1 км на північному фасі плацдарму, між захопленою ним раніше Фиголівкою та Новомлинськом. Водночас ні повністю «зачистити» саму Дворічну, ні повністю взяти під контроль село Западне, супротивник поки що не може. Причому, вже практично протягом 2-х тижнів своїх безперервних атак”, – зазначив Машовець.

Не виходить прорватися ворогові й у районі Кругляківки.

“Таким чином, можемо констатувати, що поки що командування угруповань військ противника «Північ» і «Захід» суттєво далекі від досягнення навіть своїх найближчих цілей на своєму суміжному фланзі – заняття зручних вихідних районів для початку операції із захоплення Куп’янська. Хоча, звичайно, в цьому відношенні наявність у противника плацдарму на північ від міста – навіює певні побоювання”, – додав аналітик.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 10:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив про ситуацію на Куп’янському напрямку, а також – про цілі окупантів.".