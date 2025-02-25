Live
  • Вт 25.02.2025
  • Харьков  -7°С
  • USD 41.7
  • EUR 43.64

На территорию РФ вывозит враг жителей оккупированной Купянщины – Синегубов

Происшествия 11:47   25.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
На территорию РФ вывозит враг жителей оккупированной Купянщины – Синегубов Скриншот

О том, что происходит на оккупированной части Купянского района, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

Он уточнил, что эвакуация на Купянщине все еще продолжается. Говорить о том, что вскоре ее уже невозможно будет проводить – пока что рано. Однако призвал местных жителей не медлить, а побыстрее выезжать в безопасные места.

«Промедления – у них есть свои последствия. У нас есть информация, что там россияне пытаются гражданское население вывозить на территории Российской Федерации. То есть, разные данные от наших военных. И, конечно, что оставаться либо в зоне ведения активных боевых действий, либо под оккупацией – это подвергать себя очень большой опасности. Я не хочу сказать, что прямо это смерть, однако есть довольно печальные факты. И мы понимаем, кто идет на нашу территорию, либо не идет, либо пытается продвинуться. Поэтому, конечно, что эвакуация – это первый пункт для сохранения своей жизни и жизни своих близких», – акцентировал начальник ХОВА.

Также он сообщил, что на левом берегу Оскола ситуация с коммуникациями – крайне сложная.

«Теплоснабжение – там его нет, и электроснабжение, и водоснабжение, в том числе. Потому что враг эту инфраструктуру постоянно разрушает, а восстанавливать нет возможности, потому что враг, опять же, бьет по нашим ремонтным бригадам», – объяснил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Бои в районе Оскола идут круглосуточно – в Ахиллесе призвали мобилизоваться

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В Харькове раздалась серия взрывов: где был «прилет», есть раненые (обновлено)
В Харькове раздалась серия взрывов: где был «прилет», есть раненые (обновлено)
24.02.2025, 23:40
Новости Харькова — главное за 25 февраля: спасатели ищут человека, обстрелы
Новости Харькова — главное за 25 февраля: спасатели ищут человека, обстрелы
25.02.2025, 11:25
Названия восьми улиц и переулков исчезнут с карты Харькова
Названия восьми улиц и переулков исчезнут с карты Харькова
24.02.2025, 19:20
На территорию РФ вывозит враг жителей оккупированной Купянщины – Синегубов
На территорию РФ вывозит враг жителей оккупированной Купянщины – Синегубов
25.02.2025, 11:47
Бои в районе Оскола идут круглосуточно – в Ахиллесе призвали мобилизоваться
Бои в районе Оскола идут круглосуточно – в Ахиллесе призвали мобилизоваться
25.02.2025, 09:54
Сутенером на Тернопольщине стала переселенка с Харьковщины – НПУ (видео)
Сутенером на Тернопольщине стала переселенка с Харьковщины – НПУ (видео)
25.02.2025, 12:12

Новости по теме:

08:49
Ночью и утром на Харьковщине неспокойно, РФ бьет по региону – Синегубов
08:51
Синегубов сообщил, куда попал КАБ во время утреннего обстрела Харькова
08:27
Чем закончились бои на Харьковском и Купянском направлении, сообщил Генштаб
07:42
Продвижение РФ в Волчанске и оккупацию Тополи опровергли в ISW
08:26
Генштаб: четыре населенных пункта Харьковщины обстреляла РФ, где атаковала

Вы читали новость: «На территорию РФ вывозит враг жителей оккупированной Купянщины – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 11:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что происходит на оккупированной части Купянского района, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.".