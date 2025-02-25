На территорию РФ вывозит враг жителей оккупированной Купянщины – Синегубов

О том, что происходит на оккупированной части Купянского района, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

Он уточнил, что эвакуация на Купянщине все еще продолжается. Говорить о том, что вскоре ее уже невозможно будет проводить – пока что рано. Однако призвал местных жителей не медлить, а побыстрее выезжать в безопасные места.

«Промедления – у них есть свои последствия. У нас есть информация, что там россияне пытаются гражданское население вывозить на территории Российской Федерации. То есть, разные данные от наших военных. И, конечно, что оставаться либо в зоне ведения активных боевых действий, либо под оккупацией – это подвергать себя очень большой опасности. Я не хочу сказать, что прямо это смерть, однако есть довольно печальные факты. И мы понимаем, кто идет на нашу территорию, либо не идет, либо пытается продвинуться. Поэтому, конечно, что эвакуация – это первый пункт для сохранения своей жизни и жизни своих близких», – акцентировал начальник ХОВА.

Также он сообщил, что на левом берегу Оскола ситуация с коммуникациями – крайне сложная.

«Теплоснабжение – там его нет, и электроснабжение, и водоснабжение, в том числе. Потому что враг эту инфраструктуру постоянно разрушает, а восстанавливать нет возможности, потому что враг, опять же, бьет по нашим ремонтным бригадам», – объяснил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»