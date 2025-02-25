На территорию РФ вывозит враг жителей оккупированной Купянщины – Синегубов
О том, что происходит на оккупированной части Купянского района, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
Он уточнил, что эвакуация на Купянщине все еще продолжается. Говорить о том, что вскоре ее уже невозможно будет проводить – пока что рано. Однако призвал местных жителей не медлить, а побыстрее выезжать в безопасные места.
«Промедления – у них есть свои последствия. У нас есть информация, что там россияне пытаются гражданское население вывозить на территории Российской Федерации. То есть, разные данные от наших военных. И, конечно, что оставаться либо в зоне ведения активных боевых действий, либо под оккупацией – это подвергать себя очень большой опасности. Я не хочу сказать, что прямо это смерть, однако есть довольно печальные факты. И мы понимаем, кто идет на нашу территорию, либо не идет, либо пытается продвинуться. Поэтому, конечно, что эвакуация – это первый пункт для сохранения своей жизни и жизни своих близких», – акцентировал начальник ХОВА.
Также он сообщил, что на левом берегу Оскола ситуация с коммуникациями – крайне сложная.
«Теплоснабжение – там его нет, и электроснабжение, и водоснабжение, в том числе. Потому что враг эту инфраструктуру постоянно разрушает, а восстанавливать нет возможности, потому что враг, опять же, бьет по нашим ремонтным бригадам», – объяснил Синегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, харьковщина, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 11:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что происходит на оккупированной части Купянского района, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.".