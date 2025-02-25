На територію РФ вивозить ворог мешканців окупованої Куп’янщини – Синєгубов
Про те, що відбувається на окупованій частині Куп’янського району, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
Він уточнив, що евакуація на Куп’янщині все ще продовжується. Говорити про те, що невдовзі її вже неможливо буде проводити – поки що зарано. Однак закликав місцевих жителів не зволікати, а швидше виїжджати у безпечні місця.
“Зволікання – у них є свої наслідки. У нас є інформація, що і там росіяни намагаються наше цивільне населення вивозити на території Російської Федерації. Тобто, різні дані від наших військових. І, звичайно, що залишатися або в зоні ведення активних бойових дій, або під окупацією – це наражати себе на дуже велику небезпеку. Я не хочу сказати, що прямо на смерть, однак є досить такі сумні факти. І ми розуміємо, хто йде на нашу територію, або не йде, або намагається просунутися. Тому, звичайно, що евакуація – це перший пункт для збереження свого життя і життя своїх близьких”, – наголосив начальник ХОВА.
Також він повідомив, що на лівому березі Осколу ситуація із комунікаціями – вкрай складна.
“Теплопостачання – там його немає, і електропостачання, і водопостачання, в тому числі. Тому що ворог цю інфраструктуру постійно руйнує, а відновлювати немає можливості, тому що ворог, знову ж таки, бʼє по наших ремонтних бригадах”, – пояснив Синєгубов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 11:47;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що відбувається на окупованій частині Куп’янського району, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.".