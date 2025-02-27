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Десять раз пытались прорваться оккупанты на Харьковщине: Генштаб о результатах

Украина 08:11   27.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Десять раз пытались прорваться оккупанты на Харьковщине: Генштаб о результатах

Утром 27 февраля Генштаб ВСУ проинформировал о боях на Харьковском и Купянском направлении, а также потерях ВС РФ.

На севере Харьковщины украинские защитники сдержали пять наступлений врага в районе Волчанска, Строевки и Двуречной. На Купянщине зафиксировали еще пять боев.

Наши защитники отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки и Загрызово.

Кроме того, враг сбросил авиабомбы на Волчанские Хутора.

Также Генштаб опубликовал обновленную информацию о потерях россиян.

Читайте также: Россияне смогли продвинуться на Купянском направлении – информация от ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 08:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 27 февраля Генштаб ВСУ проинформировал о боях на Харьковском и Купянском направлении, а также потерях ВС РФ.".