Десять раз пытались прорваться оккупанты на Харьковщине: Генштаб о результатах

Утром 27 февраля Генштаб ВСУ проинформировал о боях на Харьковском и Купянском направлении, а также потерях ВС РФ.

На севере Харьковщины украинские защитники сдержали пять наступлений врага в районе Волчанска, Строевки и Двуречной. На Купянщине зафиксировали еще пять боев.

Наши защитники отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки и Загрызово.

Кроме того, враг сбросил авиабомбы на Волчанские Хутора.

Также Генштаб опубликовал обновленную информацию о потерях россиян.