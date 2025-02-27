Десять раз пытались прорваться оккупанты на Харьковщине: Генштаб о результатах
Утром 27 февраля Генштаб ВСУ проинформировал о боях на Харьковском и Купянском направлении, а также потерях ВС РФ.
На севере Харьковщины украинские защитники сдержали пять наступлений врага в районе Волчанска, Строевки и Двуречной. На Купянщине зафиксировали еще пять боев.
Наши защитники отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки и Загрызово.
Кроме того, враг сбросил авиабомбы на Волчанские Хутора.
Также Генштаб опубликовал обновленную информацию о потерях россиян.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 08:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 27 февраля Генштаб ВСУ проинформировал о боях на Харьковском и Купянском направлении, а также потерях ВС РФ.".